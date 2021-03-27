Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Золотой мальчик" мирового бокса возвращается в ринг. Тенденция, однако

27 марта, 09:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Оскар де ла Хойя тоже захотел вспомнить былые времена

В мировом боксе наметилась поразительная тенденция. Ветераны, блиставшие годы и десятилетия тому назад, вдруг решили снова вернуться на ринг. Недавно Майк Тайсон бился с Роем Джонсом, а на днях Майк Тайсон назвал точную дату боя с Холифилдом. Теперь же стало известно еще об одном знаменитом боксере-возвращенце.

Реклама

О желании провести бой заявил 48-летний Оскар Де Ла Хойя. Информацию об этом распространил журналист-инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter.

Американец мексиканского происхождения по прозвищу "Золотой мальчик" последний раз бился в 2008 году, проиграв Мэнни Пакьяо. В начале 2009-го объявил о завершении карьеры. Теперь Оскар хочет выйти на ринг 3 июля этого года. Кстати, в начале марта стало известно, что Мэнни Пакьяо возвращается.

Де Ла Хойя – олимпийский чемпион-1992, чемпион мира среди профи в нескольких весовых категориях. На профессиональном ринге одержал 39 побед и 6 раз проигрывал. После ухода из спорта стал промоутером, основав компанию Golden Boy Promotions.

Реклама

Читайте также:Весь гарем Владимира Кличко – Playboy, Голливуд и суицид.

Смотрите, как Владимир Кличко спарринговал с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс возвращение ринг Оскар Де Ла Хойа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс
Лежал и не двигался: украинский боксер чуть не убил чемпиона Европы по кикбоксингу
Лежал и не двигался: украинский боксер чуть не убил чемпиона Европы по кикбоксингуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять