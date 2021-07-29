"Золото" приедет в Украину! Бронзовый пловец пообещал победу

Пловец Михаил Романчук, занявший третье место на 800-метровке вольным стилем, заявил, что это еще не предел его возможностей на нынешней Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Украинец Михаил Романчук, 29 июля добывший бронзу на 800-метровке, не намерен на этом останавливаться.

"Плотность результатов в финале на 800 метров оказалась очень большой – в восьми десятых секунды поместились места с первого по четвертое. Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Но впереди заплыв на 1500 метров – я постараюсь доказать, что это не так", – приводит слова Михаила Романчука Суспільне

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. "Золото" все-таки должно приехать в Украину", – заявил Михаил Романчук

Отметим, что квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет в пятницу, 30 июля, финал – в воскресенье, 1 августа.

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Добавим, что за медали в Токио поспорит и супруга пловца Марина Бех-Романчук, которая выступит в прыжках в длину.

Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

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