Зинченко вошел в историю сборной Украины на чемпионатах Европы

Зинченко забил гол Швеции / Фото: Getty Images
В этим минуты сборная Украины играет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Швеция – Украина.
Украинская команда открыла счет на 27-й минуте. После классной передачи Андрея Ярмоленко гол забил Александр Зинченко.
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Зинченко – самый молодой игрок, когда-либо забивавший за Украину на чемпионатах Европы (24 года 196 дней). Только Андрей Русол забивал за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире (23 года 154 дня против Саудовской Аравии на ЧМ-2006), сообщает Opta.
Кстати, а Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти из семи голов Украины на Евро. В активе нашего атакующего полузащитника два гола и три результативные передачи.
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