Зинченко в шаге от финала! Манчестер Сити и Реал устроили чумовую дуэль в ЛЧ (видео)

Зинченко не смог остановить Бензема, но его команда выиграла / Фото: REUTERS

Сегодня прошел первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити принимал Реал. Команда Пепа Гвардиолы остается главным претендентом на трофей, который в прошлом году не смогла завоевать из-за поражения в финале.

На первую игру против мадридцев Сити испытывали проблемы с обороной, поэтому свой шанс получил Александр Зинченко. Украинец занял место на левом фланге защиты. А вот Андрей Лунин по привычке остался в запасе, основным в Реале является Тибо Куртуа.

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С первых же минут манкунианцы понеслись вперед и забили аж два ранних гола. Сначала Де Брюйне замкнул подачу Мареза с фланга, а позже уже сам Кевин вывел Жезуса на ударную позицию. Бразилец убрал Алабу и пробил мимо Куртуа.

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Казалось, что Сити будет добивать гостей, но Реал успокоил игру и смог отыграть один мяч к перерыву. Зинченко не успел накрыть Бензема, который после прострела от Менди вколотил мяч в сетку.

Во втором тайме команды продолжили в том же темпе. Уже на восьмой минуте второй половины Фоден освободился от опеки соперника и головой замкнул подачу от Фернандиньо. Однако уже через две минуты шедевр сотворил Винисиус.

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Бразилец в центре поля шикарно убрал Фернандиньо, пробежал через все поле и реализовал выход один на один с Эдерсоном. Сити и дальше контролировал встречу и смог забить ближе к концовке.

Против Зинченко нарушили правила на подступах к штрафной, но мяч остался у Бернарду Силвы и тот сходу вколотил сферу в "девятку" ворот Куртуа. Тем не менее, Реал также быстро нашел, чем ответить.

Ляпорт неосмотрительно выставил руку в своей штрафной и в нее угодил мяч после навеса с фланга. Бензема "паненкой" реализовал пенальти.

Реал больше не стремился вырвать ничью, а у Сити, казалось, уже сели батарейки. На том и закончили, второй раунд дуэли состоится на "Сантьяго Бернабеу" через неделю, 4 мая.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 35, Винисиус, 55, Бензема, 82 (пен.)

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Фернандиньо, 37), Ляпорт, Диаш, Зинченко – Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва – Фоден, Жезус (Стерлинг, 84), Марез.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди – Вальверде, Модрич (Себальос, 80), Кроос – Родриго (Камавинга, 71), Бензема, Винисиус (Асенсио, 89).

Предупреждения: Фернандиньо – Начо.