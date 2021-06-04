Влада Седан – беременна: Зинченко наконец-то открыл секрет (фото)

Футболист сборной Украины и его жена-журналистка наконец-то открыто объявили о том, что ждут ребенка. Сегодня Александр прибыл из Англии в Харьков

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

В последние недели поклонники Александра Зинченко и его привлекательной супруги Влады Седан подозревали пару в том, что они скрывают беременность. Девушка ходила в широком одеянии, явно скрывая свою фигуру, и порой прикрывала рукой живот. Сегодня вечером звездный украинский футболист наконец-то открыто объявил, что Влада находится в интересном положении.

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Фотография Саши в обнимку с Владой, живот которой уже никак не скроешь, появилась на его страничке в Instagram. "Мой мир", – подписал Зина на английском кадр. Даже здесь парень и девушка предстали в стильных черных нарядах, а Седан надела платье с большим вырезом сбоку и обула туфли на каблуках.

Ребят уже поспешили поздравить наши известные спортсмены и одноклубники Александра по Манчестер Сити: Эдерсон, гимнаст Олег Верняев, теннисист Сергей Стаховский и другие. А бельгиец Кевин де Брюйне, на которого Зина очень похож, с юмором написал: "Хорошо сделано, сынок".

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Кстати, сегодня наш звездный футболист прилетел в Харьков, где присоединился к сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы. Он пропустил два товарищеских матча "сине-желтых", но наверняка сыграет в третьем – 7 июня в Харькове с Кипром.

Смотрите передачу Влады и Александра после победы Манчестер Сити в чемпионате Англии.

Тем временем Левандовски поразил невероятным голом на тренировке перед Евро-2020.

Вспомним, как в середине мая Влада брала интервью у Макса Килмана: