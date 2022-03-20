Зинченко прошел в полуфинал Кубка Англии. Миколенко вылетел, но избежал позора

Александр Зинченко и Виталий Миколенко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялись последние матчи 1/4 финала Кубка Англии. В них принимали участие две команды, в которых играют украинцы. Эвертон Виталия Миколенко гостил у Кристал Пэлас, а Манчестер Сити с Зинченко отправился на выезд к Саутгемптону.

В итоге в полуфинал прошел лишь хавбек сборной Украины. Ман Сити без проблем разобрался со "святыми", добыв победу со счетом 4:1. Зинченко же начал матч со скамейки запасных и вышел на поле на 82 минуте. К этому времени окончательный счет уже горел на табло.

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Эвертон же с позором провалился в Лондоне. Команда Фрэнка Лэмпарда пропустила четыре "сухих" мяча от Кристал Пэлас и пропустила "орлов" в полуфинал. Правда, в этом провале не принимал участие Миколенко. Весь матч наш защитник провел в запасе.

Еще двумя полуфиналистами стали Челси и Ливерпуль. Команда Томаса Тухеля вчера обыграла Миддлсбро со счетом 2:0, а мерсисайдцы сегодня прошли Ноттингем Форест благодаря единственному голу Диогу Жоты.

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В итоге в 1/2 финала Манчестер Сити сразится с Ливерпулем, а Челси – с Кристал Пэлас. Оба матча пройдут на стадионе "Уэмбли" 16-17 апреля. Финал состоится на той же арене 14 мая.