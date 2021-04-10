Зинченко – лучший игрок МанСити в кошмарном матче

Украинец получил высшую оценку в составе "горожан", которые на последних минутах проиграли Лидсу

Лидер чемпионата Англии Манчестер Сити сенсационно проиграл на своем поле середняку АПЛ Лидсу 1:2, пропустив два мяча от защитника соперников Стюарта Далласа, фатальный – на 91-й минуте.

У МанСити весь матч отыграл Александр Зинченко, действовавший в полузащите. Аналитики SofaScore назвали украинца лучшим игроком в составе своей команды, выставив ему за матч оценку 7,7.

Зинченко 114 раз коснулся мяча, отдал 75 точных передач из 88 (85%), в том числе 5 ключевых, создал 1 голевой момент, нанес 2 удара по воротам Лидса (1 в створ и 1 заблокирован) и выиграл 2 верховые дуэли из 2.

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Манчестер Сити не помогло даже то, что весь второй тайм команда играла в большинстве после удаления у визави Лиэма Купера.

Манчестер Сити – Лидс – 1:2

Голы: Торрес 76 – Даллас 42, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган, 58), Менди (Фоден, 74) — Силва Б., Фернандиньо, Зинченко — Торрес, Жезус, Стерлинг

Удаление: Купер 45+1 (Лидс)

Зинченко / Фото: Reuters

Несмотря на это поражение, МанСити опережает МЮ на 14 очков и вряд ли упустит чемпионство АПЛ. Расслабленность же в поединке с Лидсом, вероятно, стала следствием желания поберечь себя перед ответной игрой 1/4 Лиги чемпионов с Боруссией. Напомним, дома МанСити обыграл дортмундцев со скользким счетом 2:1.