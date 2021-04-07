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Зинченко мне должен! Футболист требует деньги у игрока сборной Украины

7 апреля, 22:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Эммануэль Фримпонг рассказал, как учил украинца английскому языку

Бывший полузащитник Уфы Эммануэль Фримпонг рассказал об общении с Александром Зинченко, с которым они вместе играли в чемпионате России.

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"Зина – очень серьезный парень, постоянно хочет учиться, становиться лучше, он многого заслуживает. Саша действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Это не просто удача. Я очень горжусь им.

Я был одним из тех, кто учил его английскому, а он никогда не платил мне за мою работу. Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет.

Обычно я беру 2000 долларов в час. Но он мой друг, поэтому для него всего 1000. Я столько потратил времени на него!", – цитирует Фримпонга Sport24.

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Смотрите, какие голы Зинченко забивает за сборную Украины:

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футболист Уфа Александр Зинченко
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