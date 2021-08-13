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Зинченко лучше Месси: даже с Лионелем ПСЖ не стал самой дорогой командой мира

Александр Трикиша
13 августа, 12:16
Пари Сен-Жермен провел феноменальную трансферную кампанию, заполучив Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Донаррумму. Но парижане пока не стали самой дорогой командой в мире

Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока / Фото: REUTERS

Удивительно, но парижанам удалось подписать совершенно бесплатно капитанов Барселоны и Реала, победителя и лучшего игрока Евро-2020, а еще победителя Лиги чемпионов в составе Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.

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Тем не менее, несмотря на все усилия менеджеров, ПСЖ пока не может похвастаться самым дорогим составом в мире.

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Лишь один клуб на планете имеет состав дороже, чем миллиард евро. И это – Манчестер Сити Александра Зинченко!

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Кстати, без украинца, которого transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро, Сити упали бы на третье место, так что в лидерстве "горожан" есть заслуга и Зинченко.

ТОП-10 самых дорогих составов в футболе:

  • 1. Манчестер Сити (Англия) – 1,06 млрд евро
  • 2. Челси (Англия) – 996,50 млн
  • 3. Пари Сен-Жермен (Франция) – 993,75 млн
  • 4. Ливерпуль (Англия) – 904,50 млн
  • 5. Манчестер Юнайтед (Англия) – 858,25 млн
  • 6. Реал (Испания) – 848,50 млн
  • 7. Бавария (Германия) – 818,50 млн
  • 8. Барселона (Испания) – 763,00 млн
  • 9. Атлетико (Испания) – 729,40 млн
  • 10. Тоттенхэм (Англия) – 704,00 млн

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