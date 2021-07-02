Зинченко и Ярмоленко выйдут на Англию с тройной мотивацией: Матвиенко верит в победу Украины

Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters

В сборной Украины пятеро футболистов полностью провели все четыре поединка Евро-2020. Один из них – защитник Шахтера Николай Матвиенко, к которому уже проявляют интерес некоторые английские клубы. 25-летний уроженец Крыма поделился своими ожиданиями от битвы в четвертьфинале турнира.

Тем временем Шевченко показал сборной арену гладиаторов в Риме перед битвой с Англией.

Свои мысли Матвиенко высказал официальному сайту УЕФА.

О достижениях на ЧЕ:

"Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше. После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. Получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре".

Об ожиданиях от матча с англичанами:

"У нас три дня на отдых, как и у Англии. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу. Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но мы в себя верим".

О психологической подготовке к поединку:

"Нам иногда не хватает устойчивости. Порой мы психологически уступаем в каких-то ситуациях, ведь у соперников больше опыта игры на таком уровне. Так что тут у них есть небольшое преимущество. Но мы восполним этот пробел. У Зинченко и Ярмоленко, которые выступают в Английской премьер-лиге, будет двойная, а то и тройная мотивация. Мне же она не нужна. Мы играем за свою национальную команду, в лагере отличная атмосфера. Надевая футболку сборной Украины, ты должен быть готов на 100% вне зависимости от соперника".

Интересно, что Матвиенко является одним из лидеров на турнире по возвращению мячей под контроль команды.

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Вспомним, как украинцы обыграли шведов: