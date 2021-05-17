Жуткий "Пикник" в России: машина летела в зрителей

Ужасная авария произошла во время ралли "Пикник" в Ленинградской области. Автомобиль гонщиков из Карелии не вписался в поворот и улетел на зрителей.
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Машину занесло, она несколько раз перевернулась и лишь по счастливой случайности не задела никого из болельщиков. Они успели отскочить от летящего авто.
К счастью, никто из членов экипажа также не пострадал.
Организаторы знаменитого ралли-рейда "Дакар" опубликовали маршрут многодневки на 2022 год. В третий раз подряд "Дакар" примет Саудовская Аравия. Экстремальное ралли стартует 2 января и продлится до 14 января. Как и в прошлом году, финиш многодневки состоится в Джедде, а вот старт гонщики возьмут в Хаиле. Во время многодневки участникам предстоит преодолеть одну из самых крупных и жарких пустынь мира – Руб-эль-Хали, или, как ее еще называют, "пустая четверть".
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