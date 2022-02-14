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Жуткий холод. Украинская бобслеистка в экстремальных условиях выступила на Олимпиаде

Сергей Шаховец
14 февраля, 13:23
Первая в истории украинская бобслеистка Лидия Гунько не смогла побороться за награды Олимпийских игр

Лидия Гунько / Фото: НОК Украины

Сегодня в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине состоялись заключительные заезды в монобобе. Украину в этом соревновании представляла Лидия Гунько.

В четвертой попытке Лидия смогла опередить представительницу Ямайки, но по итогам четырех заездов украинка проиграла сопернице чуть больше полсекунды. В итоге 20-е место с результатом 4:29.10.

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Чемпионкой Олимпиады-2022 в монобобе стала американка Кейли Гамфрис. Серебряные награды достались еще одной представительнице сборной США Элане Мейерс-Тейлор, а бронза в активе канадки Кристин Де Брюин.

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Бобслей. Монобоб (женщины, результаты четырех заездов)

  • 1.Кейли Гомфрис (США) 4:19,27
  • 2.Элана Мейерс-Тейлор (США) +1,54
  • 3.Кристин Де Брюин (Канада) +1,76
  • 20. Лидия Гунько (Украина) +9,83

Недостаток опыта и сложные погодные условия повлияли на окончательный результат, считает Лидия Гунько. Но стремление совершенствоваться и добиваться высоких результатов у Лидии не пропало.

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"Конечно заезды были неидеальными. Из-за того, что у меня нет большого опыта на этой трассе, улучшала показатели уже в процессе соревнований и пыталась брать с каждого заезда максимум, исправлять ошибки. Сегодня минус двадцать, совсем другая ситуация с коньками, я не спускалась здесь при такой погоде, это все повлияло на итоговый результат.

Вместе с тем Олимпийские игры – это что-то невероятное. Очень спасибо всем за поддержку – чувствовала, что за спиной вся страна. По возвращению домой сфокусируюсь прежде всего на собственном здоровье, но есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине" – сказала Гунько в интервью НОК Украины.

Лидия Гунько и ее боб / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что с транспортировкой боба-саней Лидии Гунько в Китай возникла проблема. Пекинцы заломили огромную цену на тестирование ее снаряжения на коронавирус. Впрочем, все для спортсменки решилось благополучно.