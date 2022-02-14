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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Моторошний холод. Українська бобслеїстка в екстремальних умовах виступила на Олімпіаді

Сергій Шаховець
14 лютого, 13:23
Перша в історії українська бобслеїстка Лідія Гунько не змогла поборотися за нагороди Олімпійських ігор

Лідія Гунько / Фото: НОК України

Сьогодні в Національному санно-бобслейному центрі в Яньціні відбулися заключні заїзди в монобобі. Україну у цьому змаганні представляла Лідія Гунько.

У четвертій спробі Лідія змогла випередити представницю Ямайки, але за підсумками чотирьох заїздів українка програла суперниці трохи більше ніж півсекунди. У підсумку 20 місце з результатом 4:29.10.

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Чемпіонкою Олімпіади-2022 у монобобі стала американка Кейлі Гамфріс. Срібні нагороди дісталися ще одній представниці збірної США Елані Мейєрс-Тейлор, а бронза в активі канадки Крістін Де Брюїн.

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Бобслій. Монобоб (жінки, результати чотирьох заїздів)

  • 1. Кейлі Гомфріс (США) 4:19,27
  • 2.Елана Мейєрс-Тейлор (США) +1,54
  • 3.Крістін Де Брюїн (Канада) +1,76
  • 20. Лідія Гунько (Україна) +9,83

Нестача досвіду та складні погодні умови вплинули на остаточний результат, вважає Лідія Гунько. Але прагнення вдосконалюватись і досягати високих результатів у Лідії не пропало.

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"Звичайно заїзди були неідеальними. Через те, що в мене немає великого досвіду на цій трасі , покращувала показники вже у процесі змагань та намагалася брати з кожного заїзду максимум, виправляти помилки. Сьогодні мінус двадцять , зовсім інша ситуація з ковзанами, я не спускалася тут за такої погоди , все це вплинуло на підсумковий результат.

Водночас, Олімпійські ігри – це щось неймовірне. Дуже дякую всім за підтримку – відчувала, що за спиною вся країна. Після повернення додому сфокусуюся насамперед на власному здоров'ї, але є велике бажання рухатися далі розвивати бобслей в Україні – сказала Гунько в інтерв'ю НОК України .

Лідія Гунько і її боб / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус . Втім, все для спортсменки наважилося благополучно.