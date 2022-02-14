Моторошний холод. Українська бобслеїстка в екстремальних умовах виступила на Олімпіаді

Лідія Гунько / Фото: НОК України

Сьогодні в Національному санно-бобслейному центрі в Яньціні відбулися заключні заїзди в монобобі. Україну у цьому змаганні представляла Лідія Гунько.

У четвертій спробі Лідія змогла випередити представницю Ямайки, але за підсумками чотирьох заїздів українка програла суперниці трохи більше ніж півсекунди. У підсумку 20 місце з результатом 4:29.10.

Реклама

Чемпіонкою Олімпіади-2022 у монобобі стала американка Кейлі Гамфріс. Срібні нагороди дісталися ще одній представниці збірної США Елані Мейєрс-Тейлор, а бронза в активі канадки Крістін Де Брюїн.

Реклама

Бобслій. Монобоб (жінки, результати чотирьох заїздів)

1. Кейлі Гомфріс (США) 4:19,27

2.Елана Мейєрс-Тейлор (США) +1,54

3.Крістін Де Брюїн (Канада) +1,76

20. Лідія Гунько (Україна) +9,83

Нестача досвіду та складні погодні умови вплинули на остаточний результат, вважає Лідія Гунько. Але прагнення вдосконалюватись і досягати високих результатів у Лідії не пропало.

Реклама

"Звичайно заїзди були неідеальними. Через те, що в мене немає великого досвіду на цій трасі , покращувала показники вже у процесі змагань та намагалася брати з кожного заїзду максимум, виправляти помилки. Сьогодні мінус двадцять , зовсім інша ситуація з ковзанами, я не спускалася тут за такої погоди , все це вплинуло на підсумковий результат. Водночас, Олімпійські ігри – це щось неймовірне. Дуже дякую всім за підтримку – відчувала, що за спиною вся країна. Після повернення додому сфокусуюся насамперед на власному здоров'ї, але є велике бажання рухатися далі розвивати бобслей в Україні – сказала Гунько в інтерв'ю НОК України .

Лідія Гунько і її боб / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус . Втім, все для спортсменки наважилося благополучно.