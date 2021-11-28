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Динамо --
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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
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Жуткая травма Неймара: нога вывернулась как резина

Олег Люлька
28 ноября, 16:25
Гостевую победу ПСЖ над Сент-Этьеном со счетом 3:1 омрачило страшное повреждение бразильского форварда парижан Неймара – он вряд ли сможет скоро вернуться в строй

Неймара сломали в чемпионате Франции / Фото: Twitter

Болельщикам ПСЖ радоваться бы – их команда укрепила лидерство в чемпионате Франции, одолев на выезде Сент-Этьен 3:1 (Маркиньос, 45+2, 90+1, Ди Мария, 79 – Буанга, 25). Но какое тут может быть веселье, если в конце поединка сломали Неймара...

На 84-й минуте Неймара сбил в подкате гваделупский защитник Сент-Этьена Масон. При этом нога бразильской звезды ПСЖ вывернулась неестественным образом, он с жуткой гримасой боли завалился на газон и разрыдался.

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Самостоятельно подняться на ноги Неймар, травмировавший лодыжку, не смог. С поля его, всего в слезах, вынесли на носилках. Вместо бразильца на замену вышел Эбимбе.

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При этом фанаты Сент-Этьена еще и освистывали Неймара, когда того уносили, хотя бразилец явно не симулировал.

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В ближайшее время ПСЖ точно придется обойтись без Неймара, но степень повреждения и сроки восстановления назовут позже.

Добавим, что все три гола в ворота Сент-Этьена ПСЖ забил после передач Месси.

Ранее мы писали, что Неймар горюет: в ужасной авиакатастрофе погибла любимая певица звезды мирового футбола.