Неймар горюет: в ужасной авиакатастрофе погибла любимая певица звезды мирового футбола

Самолет с 26-летней артисткой и еще четырьмя пассажирами разбился между Гоянией, где родилась Мендонса, и небольшим городом Каратинга, расположенном к северу от Рио-де-Жанейро, сообщает The Associated Press.
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Самолет упал прямо под водопадом, уцелевших на месте авиакатастрофы не оказалось.
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Новость о гибели артистки всколыхнула всю Бразилию, не оставив в стороне ее поклонников, среди которых звезда бразильского футбола Неймар.
"Вы внесли свое имя в историю Бразилии и всего мира.
Я буду вечным поклонником. Покойся с миром", – опубликовал пост в Instagram Неймар.
В публикации Неймар разместил видео со своего дня рождения, на котором певица посвятила форварду сборной Бразилии песню.
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