Жуткая травма итальянца в матче Евро-2020 с бельгийцами: Спинаццола рыдал, его имя скандировали

Леонардо Спинаццола / Фото: Reuters
В пятницу вечером состоялось два матча 1/4 финала чемпионата Европы. В одном из них сборная Италии победила Бельгию со счетом 2:1, а все три мяча были забиты еще в первом тайме. Однако радость "Скуадры адзурры" была омрачена серьезной травмой защитника Леонардо Спинаццолы.
Как оказалось, один из самых быстрых футболистов Евро-2020 практически на ровном месте порвал ахиллово сухожилие. По информации в Twitter инсайдера Адриано Дель Монте, на восстановление у парня уйдет до 12 месяцев!
Напомним, 28-летний игрок получил травму во время бега. Сначала подозревали надрыв мышцы, но затем пришла более достоверная информация. На 79-й минуте Спинаццола в слезах покинул поле арены в Мюнхене на носилках.
Однако партнеры по сборной Италии не забыли о Леонардо в порыве радости от выхода в полуфинал. Во время вылета из Мюнхена подопечные Роберто Манчини скандировали имя Спинаццолы в самолете, эмоционально ударяя по его салону.
Напомним, в полуфинале "Скуадра адзурра" сразится с командой Испании – в Лондоне 6 июля.
Вашему вниманию – яркие фанаты матча Бельгия – Италия.
Смотрите обзор матча между бельгийцами и итальянцами:
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