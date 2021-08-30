Жуткая авария в женской Формуле-1: шесть болидов разлетелись вдребезги (видео)

Массовая авария с участием 6 болидов произошла в женской Формуле-1 / Фото: Twitter

Массовая авария с участием шести болидов произошла во время квалификации женской Формулы-1 (W Series) на Гран-при Бельгии. Авария произошла из-за мокрой трассы на печально известном повороте "О Руж".

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На 6-й минуте заезда с трассы вылетели и ударились в отбойники шесть болидов: Сары Мур, Эбби Итон, Белен Гарсии, Фабьен Вольвенд, Айлы Агрен и Бейтске Виссер.

Все шесть гонщиц сразу были доставлены в медицинский центр и вскоре отпущены, за исключением Айлы и Бейтске. Обеих спортсменок отвезли в госпиталь для дальнейших обследований.

Позже Виссер написала о своем самочувствии на персональной странице в Twitter.

"Спасибо за все ваши сообщения. Это было очень страшно, но я думаю, что у меня на плече был ангел", – написала 26-летняя гонщица.

Поворот "О Руж" считается одним из самых трудных и зрелищных поворотов на гоночных трассах во всем мире. На нем не раз происходили серьёзные аварии – как в ходе Гран-при Формулы-1, так и в других гонках. Довольно часто аварии на "О Руж" завершались с летальным исходом.