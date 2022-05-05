Журналисты опять напутали. Стала известна цель поездки Шевченко в Пескару

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

На днях футбольный мир всколыхнула новость о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко собирается купить футбольный клуб Пескару.

Именно этим журналисты объяснили визит обладателя "Золотого мяча-2004" в итальянский город на берегу Адриатического моря. Но цель визита бывшего футболиста Милана была намного прозаичнее.

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Андрей Шевченко прилетал в Пескару для прохождения медицинского обследования. Украинец совершил визит к известному офтальмологу Леонардо Мастропаскуа, сообщает rete8.it.

Сразу после медосмотра Шевченко вылетел обратно в Милан, а посещать матч Пескары против Губбио не собирался.

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Также мы сообщали, что Андрей Шевченко сыграет против Англии в благотворительном матче на "Уэмбли". 12 июня на главной арене Англии сразятся местная национальная команда и сборная мира.