Журналиста жестко наказали за звонок из супермаркета топ-теннисисту

Репортер перепутал время и вышел в эфир пресс-конференции из магазина, Александр Зверев в шутку воспринял вопрос, но организаторов Ролан Гаррос это обидело

Александр Зверев не обиделся, а лишь рассмеялся после звонка / Фото: AFP

Известный британский журналист Джонатан Пинфилд был лишен аккредитации на Открытом чемпионате Франции после забавной пресс-конференции.

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В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, пресс-конференции проводятся удаленно. Во время общения СМИ с теннисистом Александром Зверевым настала очередь Пинфилда задавать вопрос. И тогда оказалось, что он в это время находится в супермаркете. Журналист извинился, что перепутал время, и, в частности, спросил у Александра, что ему стоит купить. Зверев посмеялся.

Организаторы Ролан Гаррос сочли поведение репортера непрофессиональным и лишили его аккредитации. Позже Пинфилд извинился за свой поступок.

Тем временем украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже.