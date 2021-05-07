Легенда сборной Украины уйдет из команды после Евро-2020

Знаменитый вратарь завершит карьеру в сборной Украины после 15 лет. За это время Пятов успел сыграть на двух чемпионатах Европы и побывать в заявке на чемпионат мира

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Вратарь Шахтера Андрей Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Об этом многолетний страж ворот "горняков" и национальной команды рассказал в интервью Александру Денисову, сообщает сайт footballua.tv.

Пятов дебютировал в национальной команде в 2007 году, но входил в состав команды еще в 2006 году и попал в заявку на ЧМ-2006. Также вратарь являлся основным вратарем сборной на Евро-2012 и Евро-2016.

Всего в футболке национальной сборной Пятов провел 96 матчей, занимает пятое место в списке гвардейцев сборной и лидирует среди действующих игроков. В этих поединках он пропустил 78 мячей. На счету Андрея самая продолжительная серия в истории сборной – он не пропускал на протяжении 752 минуты.

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