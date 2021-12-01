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Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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"Жирный, лысый, но всегда побеждаю!" Фьюри не поддается законам науки

Сергей Шаховец
1 декабря, 23:07
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC не верит в новейшие технологии и уверен, что добился успеха только благодаря упорным тренировкам

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Тайсон Фьюри во время прямого эфира в Instagram отверг все современные тенденции профессионального бокса. Компьютерное тестирование и программирование будущего поединка это все чепуха, утверждает Цыганский король.

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"Бокс очень-очень прост. Он не эволюционировал за 100 лет, потому что у нас все еще два мужика пытаются выбить дерьмо друг из друга в бою.

Если ты продолжаешь боксировать по старой школе, бегаешь, правильно питаешься, упорно тренируешься, проводишь спарринги – для меня это именно то. Ты можешь попытаться сделать бокс ракетной наукой, но это не ракетная наука, он никогда ей не был и не будет.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Возьмем меня, к примеру. Я – жирный, лысый, люди говорят, что я не в форме, не делаю ничего из этих тестов для компьютеров, цифр на экране и тому подобного. Но я всегда побеждаю. Это значит – идите все к черту.

Много боев это также подтверждают. Если вы посмотрите, например, на Энтони Джошуа, который следует всем их правилам, науке и цифрам на экране, и на Энди Руиса, который ничего не делал, кроме поедания сникерсов все две недели, которые у него были перед боем, так он вышел туда и нокаутировал его. И он, вероятно, даже не тренировался на реванш и смог провести всю дистанцию", – цитирует слова Фьюри vRINGE.com.

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Напомним, что недавно промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что в будущем году Цыганский король проведет три поединка. Первым соперником Фьюри будет Уайт, а вот вторым, с большой вероятностью, будет Александр Усик.

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Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня