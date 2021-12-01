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Отмазки в стиле Ломаченко: в поражении Теофимо Лопеса обвиняют травму

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 20:43
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Теофимо Лопес сенсационно проиграл Джорджу Камбососу, а теперь друзья и члены команды боксера ищут оправдания поражению
Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос
Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Камбосос перебил Лопеса за счет большего количества ударов – он больше бил и чаще попадал, хотя в процентном соотношении точнее был как раз Теофимо.

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Боксер Роландо Ромеро заявил, что причиной этому является травма Лопеса. Он уверен – если бы не травма, победил бы Теофимо.

"Теофимо Лопес был травмирован в поединке с Камбососом, это было заметно уже в первом раунде. У него был поврежден локоть.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга
Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Я это знаю, потому что встречался с Лопесом неделю назад. Я прикоснулся к его руке, а он начал кричать от боли. Теофимо не мог из-за этого нормально защищаться и наносить хорошо удары", – цитирует Ромеро ua.tribuna.com.

Интересно, что Лопес сам насмехался с Василия Ломаченко, когда тот оправдывал свое поражение травмой руки. Но украинец после боя слег на операционный стол, а повреждение Теофимо подтверждает только его близкий друг.

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