Жертве Усика сломали руку! Сорвалась драка Украины с Россией в Сочи

Гассиев Усику проиграл, а перед Руденко сломался / Фото: Коллаж: Сегодня

Причина отмены боя с Руденко – Гассиеву во время спаррингов сломали руку.

"Я травмировал руку и по этой причине поединок будет перенесен на другую дату. Я не унываю – немного подлечусь и еще лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что мое время уже ушло, и я уже не тот, что раньше", – написал 28-летний Гассиев у себя в Instagram.

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Напомним, три года назад Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в Москве единогласным решением судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

При этом в России то и дело продолжали намекать на желание взять у Усика реванш.

"Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьет он сильнее, чем британец", – говорит тренер Гассиева Виталий Сланов.

Самое интересное, что Усик был бы не против снова подраться с Гассиевым при условии, что "это будет выгодно обоим".

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