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"Жеребцы" затоптали Баварию: неожиданный результат матча в Мюнхене

Сергей Шаховец
7 января, 23:38
Обескровленная Бавария уступила Боруссии из Менхенгладбаха со счетом 1:2 в первом поединке 18-го тура Бундеслиги

Бавария vs Боруссия М / Фото: Reuters

Команда Юлиана Нагельсманна выходила на поле "Альянц Арены" с единой мыслью – отомстить "жеребцам" за унизительный вылет из Кубка Германии со счетом 0:5.

Помешать баварцам совершить вендетту могли огромные кадровые проблемы команды. Практически половина состава Баварии по различным причинам не смогла принять участие в поединке.

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Старт матча был за лидером чемпионата. На 18-й минуте встречи лучший бомбардир баварцев Роберт Левандовски воспользовался передачей Томаса Мюллера и четко отправил мяч в сетку ворот Боруссии.

Подопечные Нагельсманна полностью контролировали ход поединка, но не смогли воспользоваться своим преимуществом.

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А вот гости выжали из своих голевых моментов максимум. В течении 4-х минут Нойхаус и Лайнер забили по голу в ворота Ульрайха, который заменил в рамке заболевшего на ковид Нойера.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу менхенгладбахской Боруссии со счетом 2:1.

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Бундеслига. 18-й тур

Бавария – Боруссия М – 1:2

Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.

Бавария: Ульрайх, Забитцер, Зюле, Павар, Киммих, Мусиала, Рока (Ваннер, 75), Тильман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабри, Левандовски

Боруссия М: Зоммер, Янчке (Байер, 67), Эльведи, Гинтер, Нец, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Лайнер (Херрманн, 79), Штиндль (Тюрам, 90), Нойхаус (Плеа, 67), Эмболо

Команда Ади Хюттера прервала свою безвыигрышную серию и поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы.

Бавария потерпела второе поражение в чемпионате, но сохранила лидерство.