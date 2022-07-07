Женское Евро-2022: полное расписание и результаты всех матчей турнира

В Англии проходит 13-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди женщин / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 6 июля, в Англии стартовал чемпионат Европы-2022 по футболу среди женщин. В первом поединке, в котором сборная Англии обыграла Австрию (1:0), был побит рекорд посещаемости.

Участники Евро-2022.

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В турнире принимают участие 16 сборных. Англия сыграет в финальной части континентального первенства на правах хозяев. Еще 15 сборных квалифицировались через отборочный турнир. Чемпионат проходит без сборной Украины, которая не смогла пройти отбор.

Добавим, что после исключения из турнира сборной России ее место заняла Португалия.

Регламент чемпионата.

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16 команд, разделенные на четыре группы, сыграют групповую стадию турнира. По его итогам две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Расписание чемпионата Европы

ГРУППА А

06.07. Англия − Австрия − 1:0

07.07. 22:00. Норвегия − Северная Ирландия

11.07. 19:00. Австрия − Северная Ирландия

11.07. 22:00. Англия − Норвегия

15.07. 22:00. Северная Ирландия − Англия

15.07. 22:00. Австрия − Норвегия

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ГРУППА В

08.07. 19:00. Испания − Финляндия

08.07. 22:00. Германия − Дания

12.07. 19:00. Дания − Финляндия

12.07. 22:00. Германия − Испания

16.07. 22:00. Финляндия − Германия

16.07. 22:00. Дания − Испания

ГРУППА С

09.07. 19:00. Португалия − Швейцария

09.07. 22:00. Нидерланды − Швеция

13.07. 19:00. Швеция − Швейцария

13.07. 22:00. Нидерланды − Португалия

17.07. 19:00. Швейцария − Нидерланды

17.07. 19:00. Швеция − Португалия

ГРУППА D

10.07. 19:00. Бельгия − Исландия

10.07. 22:00. Франция − Италия

14.07. 19:00. Италия − Исландия

14.07. 22:00. Франция − Бельгия

18.07. 22:00. Исландия − Франция

18.07. 22:00. Италия − Бельгия

Плей-офф

1/4 финала

20.07. Четвертьфинал №1: победитель группы А – вторая команда группы В

21.07. Четвертьфинал №2: победитель группы В – вторая команда группы А

22.07. Четвертьфинал №3: победитель группы C – вторая команда группы D

23.07. Четвертьфинал №4: победитель группы D – вторая команда группы C

1/2 финала

26.07. Полуфинал №1: победитель четвертьфинала №3 – победитель четвертьфинала №1

27.07. Полуфинал №2: победитель четвертьфинала №4 – победитель четвертьфинала №2

Финал

31.07. Финал: победитель полуфинала №1 – победитель полуфинала №2

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится с 1984 года. Самая титулованная сборная Германии – на ее счету 8 золотых медалей (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Дважды чемпионами Европы становилась команда Норвегии (1987, 1993), по одному разу Швеция (1984) и Нидерланды (2017).