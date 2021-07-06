Женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь

Все факелоносцы бегут с охраной / Фото: Getty Images
В Японии арестовали 53-летнюю женщину за попытку потушить олимпийский огонь водяным пистолетом в знак протеста против проведения Олимпиады на фоне пандемии COVID-19. Инцидент произошел в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито.
- Главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020
Женщина призывала погасить олимпийский факел, кричала "конец Олимпийским играм" и стреляла водой в сторону пламени. Вскоре после этого ее остановил стюард, факелоносец двинулся дальше.
Нориаки Нагацука, заместитель начальника полиции города Мито, сказал, что женщину арестовали за то, что она намеренно целилась в бегуна и мешала эстафете.
Читайте также: "В Токио за тобой постоянно следят": наш самый юный олимпиец побывал на репетиции Игр
"Вы не можете стрелять водой в людей без веской причины. Она явно не шутила – это не детская игра", – отметил Нагацука.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Новости на эту же тему: