Женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь

Жители Японии продолжают протестовать против проведения летней Олимпиады во время пандемии коронавируса, в Мито женщина даже пыталась сорвать эстафету олимпийского огня

Все факелоносцы бегут с охраной / Фото: Getty Images

В Японии арестовали 53-летнюю женщину за попытку потушить олимпийский огонь водяным пистолетом в знак протеста против проведения Олимпиады на фоне пандемии COVID-19. Инцидент произошел в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито.

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Женщина призывала погасить олимпийский факел, кричала "конец Олимпийским играм" и стреляла водой в сторону пламени. Вскоре после этого ее остановил стюард, факелоносец двинулся дальше.

Нориаки Нагацука, заместитель начальника полиции города Мито, сказал, что женщину арестовали за то, что она намеренно целилась в бегуна и мешала эстафете.

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"Вы не можете стрелять водой в людей без веской причины. Она явно не шутила – это не детская игра", – отметил Нагацука.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.