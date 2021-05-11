Жена Ярмоленко удивила новой внешностью. Даже супруга Шацких не узнала (фото)

Инна Ярмоленко / Фото: Instagram
Супруга вингера лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали даже подруги.
Девушка сделала селфи в спортзале, похваставшись своей фигурой в светло-серых леггинсах и топике.
"Возвращение к спортивному режиму", – написала Инна Ярмоленко, супруг которой накануне сыграл впервые с февраля за Вест Хэм, правда, стал худшим игроком матча против Эвертона.
"Такая нежная", "Тело – огонь" – пишут Инне Ярмоленко ее фолловеры.
При этом многие подписчики признаются, что ее просто не узнать.
"Я тебя не узнала. Красотка такая", – отметила в комментариях под фото Инны Ярмоленко жена бывшего нападающего и экс-тренера Динамо Максима Шацких Олеся.
"Меня с хвостом никто не узнает", – ответила ей супруга Андрея Ярмоленко
Напомним, что у Андрея и Инны Ярмоленко трое сыновей – Иван, которому скоро исполнится 8 лет, Даниил (5). П и полугодовалый Максим.
Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram
Добавим, что Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым украинским футболистом. По данным британских СМИ, в Вест Хэме он получает около 7 млн евро в год.
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