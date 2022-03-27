Жена Усика в ярости. Орки организовали базу в доме украинского чемпиона

Дом Усика попал под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня
Александр Усик покинул Украину, чтобы начать целенаправленную подготовку к следующему бою. Тем временем село Ворзель, где проживала семья чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе, продолжает пребывать в оккупации.
Более того, рашисты организовали на территории имущества Александра Усика свою мини-базу, о чем сообщили его жене односельчане. Соответствующее сообщение Екатерина Усик выложила на своей странице в Instagram, додавив яростные пожелания захватчикам:
"Поживите в моем доме!!! Недолго Вам осталось!!! Дон Дон Дон!!!"
Ранее российские оккупанты уже обстреливали дом Александра Усика. Об этом тоже сообщала жена украинского боксера.
Промоутер Энтони Джошуа назвал крайнюю возможную дату боя-реванша с Усиком.