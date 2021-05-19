Жена изгнанника-Ракицкого сняла зажигательное видео и назвала город, вдохновляющий творить

Певица Ольга Ракицкая похвасталась видероликом из российского Санкт-Петербурга, где ее супруг, украинский футболист Ярослав, играет за Зенит

Ярослав Ракицкий и его семья / Фото: Instagram

Бывший защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий уже три года выступает за питерский Зенит. 31-летний уроженец Днепропетровской области живет в России с женой и двумя детьми. Недавно Ракицкий установил уникальное достижение, но Евро-2020 посмотрит по ТВ. Его жена Ольга пробовала себя в роли певицы, а сейчас снимает ролики в Санкт-Петербурге.

Сегодня днем девушка на своей страничке в Instagram выложила видео своих прогулок по городу, представ на них и в соблазнительных позах на набережной Невы.

А чуть ранее она показала фотографию, которую назвала: "Город, вдохновляющий творить".

Напомним, тренерский штаб Андрея Шевченко перестал приглашать Ярослава в сборную Украины после его переезда в Россию. На счету бывшего защитника Шахтера, обладающего мощным дальним ударом, – пять голов за "сине-желтых" в 54 матчах. Последний раз он забивал весной 2018 года в ворота команды Японии.

Ранее Ракицкий помог украинскому защитнику перейти в чемпионат России.

Смотрите, как Ярослав забивал за Зенит в Лиге чемпионов: