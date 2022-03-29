Железное сердце Дании! Новая феерия Кристиана Эриксена

Его не остановить – Кристиан Эриксен второй матч подряд забивает за сборную Дании. В первой игре за сборную после перерыва, вызванного проблемой с сердцем, датский хавбек забил уже на 3-й минуте пребывания на поле.

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Еще один контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира, Кристиан Эриксен провел против Сербии. Звездный игрок датчан вышел в основе и отыграл 79 минут. Свой голевой момент Эриксен реализовал в начале второго тайма, когда Дания уже вела 2:0. Таким образом этот забитый мяч стал заключительным в матче. В итоге Дания победила Сербию со счетом 3:0.

А сегодня определятся еще два участника ЧМ-2022. Матчи Португалия – Северная Македония и Польша – Швеция покажут, смогут ли звезды мирового футбола Криштиану Роналду и Роберт Левандовски сыграть на полях Катара.