Ждите! Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг, говоря о сборной

Владимир Кличко возвращается / Фото: Сегодня|Спорт
После поражения Украины от Англии 0:4 в четвертьфинале Евро-2020 легендарный украинский боксер Владимир Кличко поддержал команду Андрея Шевченко, а также намекнул на свое скорое возобновление карьеры в ринге!
"Поздравляю Англию с отличной игрой!"
"Все пошло не так, как я хотел, но это спорт. Как всем вам известно, особенно английским фанатам, я был проигравшим в своем виде спорта"
"Но дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все силы и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?!"
"Я очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко продвинулись в этом турнире, показывая, что мы можем быть конкурентоспособными!"
"Я не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Следите за нами"
"До встречи, друзья, спасибо всем, фанаты!"
"Как профессиональный спортсмен, я не считаю пустым звуком слова о том, как все вы важны. Продолжайте болеть, и однажды, может быть, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя", – заявил у себя в Instagram Владимир Кличко
Напомним, в своих последних поединках Владимир Кличко, как и накануне сборная Украины, проиграл британцам – Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. И, судя по нескольким упоминаниям нашим 45-летним боксером слова "камбэк", ему не терпится вернуться.
Кстати, недавно 49-летний Шэннон Бриггс заявил, что станет первым соперником Владимира Кличко после возвращения того в ринг.
Смотрите, как Владимир Кличко проиграл в последнем бою Энтони Джошуа