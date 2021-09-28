"Ждем указ о гражданстве": Украина увела у России красотку-биатлонистку

Дарья Сидорова / Фото: Instagram

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянка Дарья Сидорова принимает украинское гражданство, но на Играх-2022 в Пекине за нашу страну выступать еще не будет.

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"Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года, – приводит слова Брынзака Суспільне. – Дарья будет постепенно адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу".

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Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

"Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет", – добавил Брынзак.

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22-летняя Сидорова родилась в Тюмени. Лучшим ее результатом на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020.

В мае она начала тренироваться вместе с основной женской сборной Украины.

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