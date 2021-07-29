Жара ударила в голову! Итальянец пять раз назвал себя п***ром в матче с россиянином

Теннисист Фабио Фоньини выругался по ходу проигранного поединка с Даниилом Медведевым, назвав себя мужчиной нетрадиционной ориентации – только в грубой форме

Фоньини не уследил за языком / Фото: Reuters

В третьем сете матча с Медведевым (2:6, 6:3, 2:6) Фоньини пробил в сетку на приеме и пять раз, ругая самого себя, произнес слово "frocio". Это гомофобное оскорбление на итальянском языке.

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Соцсети разразились гневом.

И Фабио Фоньини пришлось извиняться.

"Жара ударила мне в голову! В матче я использовал по отношению к себе действительно глупое выражение. Очевидно, я не хотел оскорблять чьи-либо чувства. Я люблю ЛГБТ-сообщество и приношу извинения за ту чушь, которую я произносил", – написал Фоньини в "сториз" своего Instagram на фоне цветов радуги

Отметим, что Фоньини – не первая жертва жары на Олимпиаде.

Ранее битва за право сыграть со Свитолиной завершилась драмой. Поединок между испанкой Бадосой и чешкой Вондрусовой завершился после первого сета. Испанке стало настолько плохо, что она самостоятельно не смогла покинуть корт. Ее увезли на инвалидной коляске.

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