Жан Беленюк по полочкам разложил вопросы о войне для финского ТВ. Все ненавидят Россию!

Жан Беленюк остался в Киеве / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк в комментарии финскому ТВ рассказал о российской агрессии в Украине.

"Финны знают не на словах, что такое российская агрессия", – говорит олимпийский чемпион-2020.

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О ненависти к агрессору:

"Сейчас все, и русскоязычные, и украиноязычные, ненавидят Кремль, ненавидят Россию. Потому что те страдания, которые они нам принесли за последние 12 дней... Я в своем самом страшном сне не мог подумать о том, что возможна такая агрессия".

О "денацификации":

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"Естественно, я, как темнокожий представитель украинского парламента, наверное, самый наглядный пример того, что Украина – толерантная страна.

О фейках:

"Мы тоже видим, как в пропагандистких целях распространяется информация, что президент улетел, что депутаты разъехались и бросили всех на произвол судьбы, погибать под танками. Для того, чтобы избежать подобных панических настроений, мое присутствие будет положительно сказываться на настрое солдат внутри нашей страны".

О лидерах мнений в России:

"Те спортсмены, те люди, которые бездумно поддерживают все эти преступления своей власти, они потом об этом очень сильно пожалеют. Потому что так быть не должно. И когда ты лидер общественного мнения, то ты должен сам анализировать происходящее, а не верить тому, что тебе рассказывают по телевизору".

Ранее Жан Беленюк показал видео бомбардировки Киева. Войска РФ разбомбили зал, где Жан занимался в детстве баскетболом.