Зеленский не прав? Кличко раскритиковал Украину за отказ принять Штайнмайера

Владимир Кличко выступает за приезд Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев

Сегодня столицу Украины с официальным визитом посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Вместе с ними должен был приехать и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, однако в Киеве отказались его принимать.

Причиной называют тесные связи политика с Россией и блокада с его стороны жестких санкций в отношении страны-агрессора. Поговаривают, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

Впрочем, с такой позицией украинского правительства не согласен бывший боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Об этом он заявил на своей страничке в Facebook.

"Правда, что в прошлом президент Германии допустил много ошибок в политике России, которые нанесли массовый ущерб в Украине. За это президент извинился и признал свои ошибки. Я считаю, что мы, как Украина, срочно должны продолжать строить мосты с Германией. Во время моего визита в Берлин, где я смог поговорить со всеми важными немецкими политиками, стало понятно, что встречи с глазу на глаз всегда выгодны.

Читайте также: Кличко сделал резкое заявление о преступниках из РФ

Германия является партнером номер один для Украины в финансовой помощи, предоставляет гуманитарную помощь, массово помогает беженцам и посылает все больше оружия, хотя нам его нужно еще больше. Сейчас очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом имела четкий общий фронт против российского вторжения. Надеюсь, что визит президента в Киев лишь откладывается, это можно сделать в ближайшие недели".

Напомним, что Владимир Кличко с начала полномасштабной войны находился в Киеве вместе с братом Виталием, который является мэром столицы. Недавно боксер покинул Украину для переговоров с немецкими политиками.