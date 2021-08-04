Заявка на медаль! Украинка с рекордом стартовала на Олимпиаде-2020

Украинка Людмила Лузан выиграла первую в истории Олимпийских игр женскую гонку в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м! Еще одна украинка остановилась в четвертьфинале

Людмила Лузан пробилась в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Людмила Лузан с лучшим олимпийским временем (45.571) стала победительницей своей квалификационной гонки и автоматом пробилась в полуфинал соревнований.

Отметим, что рекорд украинки превзошла американка Невин Харрисон. В следующем заезде она продемонстрировала время 44.93.

Еще одна украинка Анастасия Четверикова в квалификации стала четвертой, а затем в четвертьфинальном заплыве показала третий результат, но этого оказалась мало для попадания в полуфинал.

Полуфинальная гонка запланирована на 5 августа.

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