24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Завершился 108-дневный матч в чемпионате Украины

Олег Люлька
24 ноября, 16:03
Минай и Колос, которые должны были выяснить отношения еще в начале августа, сегодня разошлись миром в Ужгороде – 1:1

Минай - Колос - 1:1 / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В среду, 24 ноября, в Ужгороде состоялся пропущенный матч третьего тура УПЛ Минай – Колос, который должен был пройти еще 108 дней назад – 8 августа, но был перенесен из-за участия команды из Ковалевки в Лиге конференций.

Минай сыграл с Колосом вничью – 1:1.

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Форвард Миная Евгений Селезнев своей бывшей команде Колосу за первый тайм, который отвел ему тренер, не забил.

Вместо него это сделал вышедший на замену после перерыва Даниил Кныш, на 50-й минуте реализовавший пенальти за фол на Рустаме Ахмедзаде. Так Минай повел в счете – 1:0.

ВИДЕО ГОЛА МИНАЯ

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Однако на последних секундах поединка Колос отыгрался – Нуриев шикарно исполнил штрафной с 25 метров в обход стенки, огорчив свой бывший клуб Минай.

ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА

Минай – Колос – 1:1
Гол: Кныш, 50 пенальти – Нуриев, 90+6

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Эта ничья позволила Минаю выбраться из зоны вылета украинской Премьер-лиги, поднявшись с 15-го на 14-е место. Хотя вряд ли команда из Закарпатья может радоваться таким очком.