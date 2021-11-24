Завершился 108-дневный матч в чемпионате Украины

Минай - Колос - 1:1 / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
В среду, 24 ноября, в Ужгороде состоялся пропущенный матч третьего тура УПЛ Минай – Колос, который должен был пройти еще 108 дней назад – 8 августа, но был перенесен из-за участия команды из Ковалевки в Лиге конференций.
Минай сыграл с Колосом вничью – 1:1.
Форвард Миная Евгений Селезнев своей бывшей команде Колосу за первый тайм, который отвел ему тренер, не забил.
Вместо него это сделал вышедший на замену после перерыва Даниил Кныш, на 50-й минуте реализовавший пенальти за фол на Рустаме Ахмедзаде. Так Минай повел в счете – 1:0.
ВИДЕО ГОЛА МИНАЯ
Однако на последних секундах поединка Колос отыгрался – Нуриев шикарно исполнил штрафной с 25 метров в обход стенки, огорчив свой бывший клуб Минай.
ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА
Минай – Колос – 1:1
Гол: Кныш, 50 пенальти – Нуриев, 90+6
Эта ничья позволила Минаю выбраться из зоны вылета украинской Премьер-лиги, поднявшись с 15-го на 14-е место. Хотя вряд ли команда из Закарпатья может радоваться таким очком.