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Верес --
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Шахтер --
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Селезнев наконец-то забил! Но Минай все равно не может выиграть

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 ноября, 16:19
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Минай и Ингулец выдали боевую ничью в матче 15-го тура чемпионата Украины. Наконец-то забитым мячом, а не очередным скандалом отличился Евгений Селезнев
Селезнев забил 117-й гол в чемпионате Украины
Селезнев забил 117-й гол в чемпионате Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ингулец открыл счет на 28-й минуте после Максима Ковалева, но еще до перерыва Евгений Селезнев сравнял счет.

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Это был 117-й мяч известного нападающего. До абсолютного рекорда чемпионата Украины, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких, остается шесть мячей.

Но на этом Минай не остановился. Прямо перед самым свистком на перерыв Олег Горин вывел хозяев вперед.

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Тем не менее, удержать преимущество до конца встречи Минаю не удалось. За 10 минут до финального свистка Михаил Плохотнюк забил спасительный гол для Ингульца.

Уже в добавленное время игрок Миная Михаил Месхи заработал красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но на результат матча это никак не повлияло.

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Эта ничья мало чем помогла командам в борьбе за выживание – Игулец и Минай остались в зоне вылета.

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6
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7
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21
Забитые 17
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8
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14
5
4
5
12
15
-3
19
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9
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-6
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38
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