Защитник сборной Нидерландов вошел в историю благодаря российскому арбитру

21-летний одноклубник Криштиану Роналду по Ювентусу Маттейс де Лигт стал самым молодым игроком, удаленным в поединках плей-офф чемпионатов Европы

Де Лигт получил красную карточку от Карасева / Фото: Getty Images

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, получивший красную карточку в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2), стал самым молодым футболистом (21 год и 319 дней) в истории чемпионатов Европы, удаленным в плей-офф.

Об этом сообщает Opta.

Напомним, на 52-й минуте матча в Будапеште центральный защитник Ювентуса де Лигт не дал чеху Шику выйти один на один с вратарем, схватив мяч рукой. Российский арбитр Сергей Карасев сперва показал Маттейсу "горчичник", но после просмотра VAR заменил его на красную карточку.

Видео удаления де Лигта

Оставшись в меньшинстве, Нидерланды пропустили от чехов два мяча и вылетели с Евро-2020.

Добавим, что до де Лигта самым молодым удаленным игроком в плей-офф чемпионатов Европы был итальянец Джанлука Дзамбротта, получивший красную карточку в 23 года и 131 день.

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Фото – Reuters

Отметим также, что лишь Эдгар Давидс получил больше красных карточек в составе сборной Нидерландов (3), чем де Лигт (2).

Обзор матча Чехия – Нидерланды (2:0)