Защищал Родину в рядах ВСУ: игрок сборной Украины получил тяжелые ранения и находится в коме

Игрок сборной Украины и вишняковской Нивы Виталий Бойко был призван в ряды Вооруженных сил Украины и защищал Родину от оккупантов.

Во время передислокации Бойко получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили на официальной странице мотобольной команды Нива в Facebook.

"Уважаемые болельщики и любители мотобола! В это нелегкое для всей страны время мы просим вашей помощи!

Наш игрок Виталий Бойко был мобилизован в ряды ВСУ и при передислокации получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой Виталий впал в кому III степени.

На операцию и реабилитацию требуются немалые средства", – говорится в заявлении МК Нива.