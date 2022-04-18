Защищал Родину в рядах ВСУ: игрок сборной Украины получил тяжелые ранения и находится в коме

Мотоболист Виталий Бойко получил тяжелые травмы головы / Фото: Facebook
Игрок сборной Украины и вишняковской Нивы Виталий Бойко был призван в ряды Вооруженных сил Украины и защищал Родину от оккупантов.
Во время передислокации Бойко получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили на официальной странице мотобольной команды Нива в Facebook.
"Уважаемые болельщики и любители мотобола! В это нелегкое для всей страны время мы просим вашей помощи!
Наш игрок Виталий Бойко был мобилизован в ряды ВСУ и при передислокации получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой Виталий впал в кому III степени.
На операцию и реабилитацию требуются немалые средства", – говорится в заявлении МК Нива.
Отметим, что в составе вишняковской Нивы Виталий Бойко становился чемпионом Украины.
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