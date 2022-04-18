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Захищав Батьківщину в лавах ЗСУ: гравець збірної України отримав тяжкі поранення і перебуває в комі

Сергій Шаховець
18 квітня, 15:57
Відомий український мотоболіст Віталій Бойко отримав тяжку травму голови під час передислокації

Мотоболіст Віталій Бойко отримав тяжкі травми голови / Фото: Facebook

Гравець збірної України та вишняківської Ниви Віталій Бойко був призваний до лав Збройних сил України та захищав Батьківщину від окупантів.

Під час передислокації Бойко отримав тяжку черепно-мозкову травму. Про це повідомили на офіційній сторінці мотобольної команди Нива у Facebook.

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"Шановні вболівальники та любителі мотоболу! У цей нелегкий для всієї країни час ми просимо вашої допомоги!

Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ та під час передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, внаслідок якої Віталій впав у кому III ступеня.

На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", – йдеться у заяві МК Нива.

Зазначимо, що у складі вишняківської Ниви Віталій Бойко ставав чемпіоном України.

Раніше ми повідомляли, що бронзовий призер Пекіна-2008 Олександр Воробйов втратив батька, який захищав Україну від воєнного нападу Росії. Трагедія сталася у боях за українське місто Ізюм.

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У бою під Ізюмом загинув батько Олександра Воробйова / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні