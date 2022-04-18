Захищав Батьківщину в лавах ЗСУ: гравець збірної України отримав тяжкі поранення і перебуває в комі

Мотоболіст Віталій Бойко отримав тяжкі травми голови / Фото: Facebook
Гравець збірної України та вишняківської Ниви Віталій Бойко був призваний до лав Збройних сил України та захищав Батьківщину від окупантів.
Під час передислокації Бойко отримав тяжку черепно-мозкову травму. Про це повідомили на офіційній сторінці мотобольної команди Нива у Facebook.
"Шановні вболівальники та любителі мотоболу! У цей нелегкий для всієї країни час ми просимо вашої допомоги!
Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ та під час передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму, внаслідок якої Віталій впав у кому III ступеня.
На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти", – йдеться у заяві МК Нива.
Зазначимо, що у складі вишняківської Ниви Віталій Бойко ставав чемпіоном України.
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