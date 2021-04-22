Запрещают выражать свои взгляды: на Олимпийских играх вводят жесткое правило

Международный олимпийский комитет подтвердил правило, которое запрещает демонстрировать свои взгляды на Играх-2020. Относится оно к позиции атлетов и представителей официальных делегаций по вопросам, не касающимся спорта. "Лишние" проявления запрещаются во время церемоний открытия и закрытия, во время соревнований и награждения на пьедестале почета.
Об этом сообщается на сайте МОК.
Напомним, Япония собирается провести Олимпиаду без зрителей.
При этом чиновники МОК ссылаются на опрос более 3500 спортсменов. Около 70% из них согласны с предложением о запрете высказываться на аренах на политическую или другую неспортивную тему. Однако при этом, чтобы не ущемлять право на свободу мнений, атлеты могут выражать свои взгляды журналистам во время пресс-конференций или интервью.
Отмечается, что нужно быть готовым нести ответственность за свои поступки. В качестве наказания за нарушение данных правил "виновным" грозит дисквалификация.
Недавно первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса.
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