Запомните это имя! Тайсон Фьюри назвал будущего короля бокса

Тайсон Фьюри и Джаред Андерсон / Фото: Instagram
Американцу Джареду Андерсону по прозвищу Big Baby – 21 год.
Он провел 10 боев на профи-ринге, и все выиграл нокаутом. Рост этого парня – 193 см, размах рук – 199 см.
Именно в непобедимом Андерсоне 33-летний Тайсон Фьюри видит своего наследника в ринге – об этом заявил промоутер Цыганского короля Боб Арум.
"Джаред Андерсон знает, что мы думаем о нем. Скоро он выступит в еще одном большом шоу. Миллионы людей будут наблюдать за его выступлением. Они смогут увидеть, кто, по словам Тайсона Фьюри, станет новым чемпионом в супертяжелом весе, и это Джаред Андерсон".
"Тайсон сказал мне, что Джаред станет следующей звездой в хэвивейте. Я своими глазами видел, как Андерсон устроил Тайсону потрясающие спарринги перед вторым и третьим боями с Уайлдером", – приводит слова Арума Fightnews.
Добавим, что в своем последнем бою, 9 октября, в Лас-Вегасе, Андерсон нокаутировал во втором раунде россиянина Владимира Терешкина.
Интересно, что ранее отец Тайсона Фьюри утверждал, что наследником его сына в ринге станет другой спортсмен – 28-летний британец Том Аспиналл, выступающий нынче в смешанных единоборствах.
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