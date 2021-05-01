Заинтриговала! У Ирины Морозюк появился виртуальный муж

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Бывшая жена экс-капитана киевского Динамо Николая Морозюка Ирина заинтриговала фолловеров сообщением, натолкнувшим на мысль о серьезных переменах в ее личной жизни.
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На вопрос одного из подписчиков в Instagram, есть ли у нее парень, Ирина ответила: "Муж против".
Фолловеры принялись гадать, вернулась ли Ирина Морозюк к Николаю, выступающему сейчас за турецкий Ризеспор и от которого у нее есть 5-летний сын, либо же девушка нашла нового возлюбленного, с которым вступила во второй для себя брак.
Однако позже Ирина развеяла все эти домысли, сообщив, что слово "муж" употребила не буквально.
"Вообще, просто есть такой мем, но ладно", – написала Ирина
И процитировала шутку: "Девушка, у вас есть парень? – Нет. Мне муж не разрешает".
Напомним, год назад Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном Динамо, отметив: "Думаю, он мне изменял".
Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Ирина Морозюк / Фото: Instagram
Добавим, что ранее Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно:
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