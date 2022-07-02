Захотел побыть "нацистом и фашистом". Вернидуб показал патриотическое тату (фото)

Юрий Вернидуб похвастался татуировкой / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб решился сделать патриотическое тату в знак протеста российской пропаганде, которая заклеймила украинцев словами "нацисты" и "фашисты". Ранее Вернидуб высказал свое отношение к россиянам.

56-летний тренер всю жизнь был против нанесения изображений на тело, но военная агрессия РФ подтолкнула его к такому шагу.

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Фото с первой татуировкой Вернидуба опубликовала пресс-служба Кривбасса. На ней изображены герб и флаг Украины, символы нашей страны – пшеница и калина, а также надпись: "Слава Украине".

"Я 56 лет прожил, не разрешал ни жене, ни детям делать тату. Когда пошел в ВСУ, что-то сработало на фоне патриотизма. Россияне кричат, у кого видят тату, что это "нацисты-фашисты". Мне захотелось побыть "нацистом и фашистом", как они нас называют. Жена была в шоке, но я уже сделал. Она не знала. Рисовали пять часов", – сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Напомним, в конце июня Кривбасс объявил о назначении на пост главного тренера команды Юрия Вернидуба. Теперь специалист будет совмещать службу в армии с футболом.

Вернидуб стал главным тренером Кривбасса / Фото: Кривбасс Кривой Рог

За свою тренерскую карьеру Вернидуб успешно зарекомендовал себя в Заре, с которой выиграл бронзу чемпионата Украины. С солигорским Шахтером становился чемпионом Беларуси, с Шерифом выигрывал чемпионат Молдовы. Тираспольцы под руководством Вернидуба впервые в своей истории сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов и пробились в плей-офф Лиги Европы. По ходу турнира Шериф обыграл мадридский Реал и донецкий Шахтер.

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Зарплата Юрия Вернидуба в 25 раз меньше чем у Анчелотти / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, что голкипер киевского Динамо Денис Бойко нанес на свое тело один из символов Украины. Динамовский Кинг-Конг набил на ноге тризуб с вышиванкой в красно-черных цветах.