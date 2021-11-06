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Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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Захареев побил рекорд Ломаченко: таких украинцев мир еще не знал

Андрей Трофимов
6 ноября, 22:01
Юрий Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира по боксу среди любителей, превзойдя достижение Василия Ломаченко

Юрий Захареев и Василий Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Победа Юрия Захареева на чемпионате мира по боксу в Белграде получилась исторической для Украины!

Одолев в финале турнира в Белграде в весе 71 кг россиянина Вадима Мусаева, 19-летний Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу.

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Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Юрий Захареев

Символично, что Захареев превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Помимо Захареева (2021) и Ломаченко (2009, 2011), чемпионами мира по боксу среди любителей становились еще четверо украинцев – Александр Усик (2011), Тарас Шелестюк (2011), Евгений Хитров (2011) та Александр Хижняк (2017).

Юрий Захареев