Задолбало! Баюл ответила на заявление Анны Семенович

Олимпийская чемпионка считает, что фигурное катание превратилось в акробатику на льду и сейчас ошибочно делается ставка на прыжки в четыре или пять оборотов

Оксана Баюл и ее "Лебедь" / Фото: Getty Images

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл продолжает активную переписку в соцсетях. Недавно Баюл рассказала про скандальное ДТП в нетрезвом состоянии. А теперь ответила на интервью бывшей фигуристки и звездной певицы Анны Семенович.

Обсуждая возрастной ценз в фигурном катании Семенович отметила, что Баюл уже в 16 лет выиграла Олимпиаду.

"Аня, а ты ни когда не задумывалась, почему в наше время даже у танцоров был шанс поехать на две или три Олимпиады. Савченко каталась на пяти Олимпиадах. А сейчас Липницкая, Загитова, Медведева остались без выбора. Задолбало фигурное прыгание, акробатика на льду. Где фигурное катание? А что будет в 2022 году – установка на то, кто больше прыгнет четвертых элементов и еще с неправильных отталкиваний? А если прыжкам в пять оборотов начнут обучать, так все поломаются в детском возрасте. Потом это не исправить. А стадное чувство самосохранения как они собираются отключать у спортсменов для изучения пяти оборотов? A за "Лебедя" спасибо. Я его и в 43 могу выйти и откатать так, что зал встанет и будет хлопать, нет сомнений. Моего "Лебедя" все знают и понимают лучше чем прыжки в пять оборотов", – написала Баюл в Instagram.

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Смотрите, как Баюл побеждала на Олимпиаде: