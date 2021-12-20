"Задача – остаться в Серии А". Шевченко собрался обыграть команду Малиновского

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Наставник "грифонов" Андрей Шевченко еще не побеждал в матчах Серии А и намерен заработать три очка в поединке против команды своего экс-подопечного по сборной Украины Руслана Малиновского.
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"У нас боевой настрой. Мы играем против одной из сильнейших команд, которая в последние годы показывает очень хорошие результаты. Этот клуб преуспевает и крепок. Кроме того, мы будем играть против отличного тренера.
Я уже говорил после матча с Лацио, что как только у нас возникают сложности, команда теряет уверенность. Поединок с римлянами начался хорошо, мы контролировали игру, но после пропущенного гола команда растеряла уверенность.
Мы должны настраиваться на то, чтобы выигрывать каждую дуэль на поле. Нужно брать верх в небольших единоборствах и максимально выкладываться. От этого надо строить наше будущее.
Положение в турнирной таблице на данный момент для нас не критическое. Мы еще в игре. После перерыва начнется второй круг, и мы должны быть к нему готовы. Но и этот год нужно завершить, сделав все, что в наших силах.
Нужно смотреть в будущее. Перед матчами надо думать, как лучше подготовиться, с каким настроем выходить на поле. И так каждую игру, даже если мы играем против более сильных соперников.
В последних поединках мы встречались с командами, которые борются за Скудетто. Наша задача – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов, и мы должны хорошо играть против наших прямых конкурентов. Команде нужно быть немного агрессивнее, особенно в индивидуальных единоборствах", – цитирует Шевченко Сalcionews24.
Добавим, что свой последний матч в этом году Дженоа сыграет во вторник, 21 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды.
После матча с Лацио "грифоны", возглавляемые украинским тренером, опустились на 19-ю строчку таблицы Серии А, пропустив наверх Кальяри.
Единственную победу под руководством Шевченко клуб одержал в матче второго раунда Кубка Италии над Салернитаной (1:0).