Зачем спешить: Фьюри и Джошуа не подтвердили дату боя и поссорились в соцсетях

Британские боксеры-чемпионы супертяжелого дивизиона никак не могут договориться о проведении объединительного поединка в Саудовской Аравии

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Вчера появилось известие, что уже есть дата битвы Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. По информации инсайдера, боксеры должны встретиться 14 августа. Однако минувшей ночью соперники устроили перепалку в Twitter, из которой стало ясно, что контракт еще не подписан.

Сначала Джошуа обратился к Тайсону:

"Спартанец". Я устал, мои фаны устали, твои фаны устали. Мы все устали от разговоров. Меньше разговоров, больше действий".

"Цыганский король" обиделся и ответил в более грозной форме, назвал Энтони уродливым и заявив, что это его сторона затягивает процесс и не переходит к действиям.

Тем временем, Френк Уоррен, промоутер Фьюри, также подтвердил, что соглашение пока не подписано. А сам чемпион по версии WBC побыл в Арлингтоне и поддержал соотечественника Билли Джо Сондерса, который все же проиграл Саулю Альваресу. Напомним, в США установили рекорд посещаемости боксерского поединка: в закрытом помещении находилось более 70 тысяч зрителей.

Смотрите, как Тайсон принимал участие в съемках музыкального клипа:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram