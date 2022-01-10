Зачем гимнастка засунула лед в лифчик? Странное объяснение украинки

Влада знает толк в развлечениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская гимнастка Влада Никольченко запостила в Instagram очень пикантное фото.

Спортсменка положила себе в лифчик кубик льда.

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"Иногда услышать мало, надо прочувствовать", – прокомментировала свое действие Влада.

То ли гимнастка вспомнила свой отдых в Дубае, то ли снова улетела в Эмираты, поскольку у нее в Instagram также фото возле знаменитого "Паруса".

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А рождественские праздники Никольченко провела с родителями в Харькове.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

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Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта.

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Спортсменка живет в Эмиратах. Отсюда в соцсетях много интересных снимков.