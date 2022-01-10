10 января 18:00 Онлайн
Марокко 1
Гана 0
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Зачем гимнастка засунула лед в лифчик? Странное объяснение украинки

Андрей Трофимов
10 января, 21:07
Бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Влада Никольченко знатно развлекается в Объединенных Арабских Эмиратах

Влада знает толк в развлечениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская гимнастка Влада Никольченко запостила в Instagram очень пикантное фото.

Спортсменка положила себе в лифчик кубик льда.

Реклама

"Иногда услышать мало, надо прочувствовать", – прокомментировала свое действие Влада.

То ли гимнастка вспомнила свой отдых в Дубае, то ли снова улетела в Эмираты, поскольку у нее в Instagram также фото возле знаменитого "Паруса".

Реклама

А рождественские праздники Никольченко провела с родителями в Харькове.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

Реклама

Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта.

Читайте также: У украинской примы болезненные последствия COVID-19. Даже думали, что завершила карьеру

Спортсменка живет в Эмиратах. Отсюда в соцсетях много интересных снимков.